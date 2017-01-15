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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче премьер-лиги

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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 21-го тура английской премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 января, в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. Первыми отличились гости, на 27-й минуте пенальти за игру рукой Поля Погба реализовал Джеймс Милнер. Ответный мяч был забит на 84-й минуте, точным ударом головой отметился Златан Ибрагимович.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и остался на шестом месте в АПЛ. От лидирующего «Челси» подопечные Жозе Моуринью отстают на 12 баллов. «Ливерпуль» с 45 очками идет на третьем месте.

13 января гол армянина Генриха Мхитаряна за МЮ признали лучшим в английской премьер-лиге по итогам декабря.

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