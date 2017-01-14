Моуринью ответил на зазвонивший телефон журналиста во время пресс-конференции

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на звонок, поступивший на телефон одного из журналистов во время пресс-конференции. Видео было опубликовано на странице МЮ в Twitter.

Телефон с включенным диктофоном лежал неподалеку от тренера, когда на него поступил звонок. Моуринью взял трубку, а затем передал ее хозяину со словами: звонят из talkSPORT.

Пресс-конференция в преддверии матча английской премьер-лиги между МЮ и «Ливерпулем» прошла в пятницу, 13 января. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:00 по московскому времени. Подопечные Моуринью одержали 6 побед подряд в премьер-лиге, но отстают от идущего вторым «Ливерпуля» на 5 очков и на 10 от лидирующего «Челси».