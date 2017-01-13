Гол армянина за МЮ признали лучшим в английской премьер-лиге

Гол армянского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда» был признан болельщиками лучшим в английской премьер-лиге по итогам декабря. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает сайт АПЛ.

Встреча между МЮ и «Сандерлендом» состоялась 26 декабря и завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 3:1. На 86-й минуте поединка форвард хозяев Златан Ибрагимович навесил в штрафную соперника, и Мхитарян ударом пяткой отправил мяч в ворота.

В текущем сезоне 27-летний армянин провел 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал столько же голевых передач.