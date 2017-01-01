Французский нападающий «Арсенала» забил гол «ударом скорпиона»

Французский нападающий лондонского «Арсенала» Оливье Жиру забил гол «ударом скорпиона» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас». Видео опубликовано на YouTube-канале Martial11.

Жиру отличился на 17-й минуте встречи, на 56-й минуте Алекс Айуоби забил второй мяч канониров и установил окончательный счет — 2:0.

«Арсенал» набрал 40 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» остался на 17-м месте с 16 очками.

26 декабря в схожей манере гол забил армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.