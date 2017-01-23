Китайский клуб предложил Руни миллион фунтов в неделю

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, один из китайских клубов (какой конкретно — не уточняется) готов предложить 31-летнему английскому футболисту соглашение, по которому он бы зарабатывал один миллион фунтов стерлингов в неделю (около 1,15 миллиона евро). Сейчас оклад Руни составляет 300 тысяч фунтов в неделю (около 345 тысяч евро).

Трансфер может состояться летом. Если Руни согласится на переход, он может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира, опередив по этому показателю нападающего «Шанхай Шэньхуа» Карлоса Тевеса (615 тысяч фунтов или 710 тысяч евро в неделю).

Руни выступает за МЮ с 2004 года. 21 января в игре чемпионата Англии против «Сток Сити» форвард забил 250-й мяч в составе «красных дьяволов» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Вместе с «Манчестером» нападающий стал пятикратным победителем премьер-лиги, обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.