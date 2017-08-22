Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни забил 200-й мяч в английской премьер-лиге (АПЛ). Видео было опубликовано на YouTube-канале WRC10.

31-летний форвард отличился в матче второго тура АПЛ с «Манчестер Сити». Он в касание перевел мяч в сетку после передачи 20-летнего хавбека Доминика Калверт-Левина. Встреча прошла в понедельник в Манчестере и завершилась со счетом 1:1.

Руни стал вторым игроком в истории АПЛ, забившим 200 мячей в турнире. Первым был Алан Ширер, выступавший за «Саутгемптон» (1988-1992 годы), «Блэкберн» (1992-1996) и «Ньюкасл» (1996-2006). На его счету 260 голов. На счету Руни 183 гола за «Манчестер Юнайтед» (2004-2017) и 17 за «Эвертон» (2002-2004 и 2017).