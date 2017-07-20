Объятия с Руни продадут за 38 тысяч рублей

Нападающий «Эвертона» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни в сентябре примет участие в благотворительном вечере. Об этом сообщает ESPN.

В рамках мероприятия каждый желающий сможет обнять футболиста, обменяться рукопожатием или сделать с ним селфи за 500 фунтов стерлингов (около 38 тысяч рублей). Все вырученные деньги пойдут на благотворительность, однако куда конкретно они будут направлены, не уточняется. Пока неизвестно также, когда и где пройдет вечер.

9 июля Руни перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», заключив двухлетний контракт. В составе ливерпульской команды он в 2002 году дебютировал в английской премьер-лиге. Форвард выступал за «ирисок» до 2004 года, пока его за 20 миллионов фунтов стерлингов не купили манкунианцы.

Руни — самый результативный игрок в истории сборной Англии. На его счету 53 гола в 119 матчах.