«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Петербургский «Зенит» проиграл голландскому «Утрехту» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 16 августа, в Утрехте и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Закария Лабьяд.

Ответный матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель получит право сыграть на групповом этапе турнира.

Еще один российский клуб — «Краснодар» — сыграет с сербской «Црвеной Звездой» 17 августа. Первый матч команда проведет дома, ответный — в Белграде.

15 августа московский ЦСКА обыграл швейцарский «Янг Бойз» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Единственный мяч в этой встрече в свои ворота забил защитник хозяев Нуху Касим на 91-й минуте. Он дважды ударил мяч головой, после чего тот перелетел через вратаря.