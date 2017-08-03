«Зенит» проиграл 11-му клубу чемпионата Израиля в матче квалификации Лиги Европы

Петербургский «Зенит» проиграл израильскому клубу «Бней Иегуда» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, состоявшаяся в четверг, 3 августа, на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 67-й минуте забил нападающий израильтян Альмог Буцагло.

Таким образом, «Зенит» сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы, так как в первом матче на выезде обыграл «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Соперника по следующему раунду сине-бело-голубые узнают после жеребьевки, которая состоится в пятницу, 4 августа.

В другой паре третьего квалификационного раунда «Краснодар» после домашней победы над «Люнгбю» (2:1) играет с датчанами на выезде. На момент публикации новости в матче идет 46-я минута, счет 2:1 в пользу российской команды

«Бней Иегуда» в прошлом сезоне занял 11-е место в чемпионате Израиля. В Лигу Европы клуб попал благодаря победе в Кубке страны.