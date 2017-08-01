Два игрока «Бней Иегуда» потерялись по пути на матч с «Зенитом»

Два игрока израильского футбольного клуба «Бней Иегуда» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает портал Sport5.

Защитники Аяде Абаши и Бене Тургемане отстали от команды во время пересадки в Стамбуле и не успели на рейс до Санкт-Петербурга. Руководство «Бней Иегуда» пытается выйти с ними на связь и найти другой рейс, чтобы игроки смогли присоединиться к команде.

Ответный матч между «Зенитом» и «Бней Иегуда» состоится 3 августа на «Крестовском». В первой встрече, которая прошла 27 июля в Израиле, российский клуб выиграл со счетом 2:0. Победитель противостояния сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.