«Зенит» стартовал в еврокубках с победы над «Бней Иегудой»

Санкт-петербургский «Зенит» победил израильский клуб «Бней Иегуда» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 27 июля, в городе Петах-Тиква (Израиль) и завершилась со счетом 2:0. На 59-й минуте счет открыл защитник «Зенита» Доменико Кришито. Окончательный результат установил Александр Кокорин, забивший на 90-й минуте.

Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 3 августа. Победитель противостояния сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Ранее в четверг «Краснодар» вырвал победу над датским «Люнгбю».