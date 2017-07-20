Определился соперник «Краснодара» по квалификации Лиги Европы

«Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый матч между командами пройдет 27 июля в Краснодаре, ответный — 3 августа в городе Конгенс Люнгбю (Дания).

В втором отборочном раунде датчане дважды обыграли словацкий «Слован» — 1:0 в гостях и 2:1 дома. «Краснодар» начинает соревнования с третьего раунда из-за высокого (шестого) места российской премьер-лиги в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Победитель противостояния «Краснодара» и «Люнгбю» сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

По итогам прошлого сезона «Люнгбю» стал бронзовым призером чемпионата Дании, «Краснодар» занял четвертое место в РФПЛ.