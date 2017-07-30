Аргентинский защитник Маммана подпишет контракт с «Зенитом»

Аргентинский футболист Эмануэль Маммана, выступающий за французский «Лион», подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщил агент защитника Эрнан Регера. Его слова в воскресенье, 30 июля, приводит ТАСС.

«Мы очень близки к тому, чтобы подписать контракт, но пока он не подписан. Возможно, это произойдет в понедельник или вторник. Извините, но о деталях я пока говорить не могу», — сказал агент, добавив, что в понедельник Маммана пройдет медобследование.

О сроке контракта и его финансовых условиях не сообщается.

По информации «Спорт-экспресса», 21-летний аргентинец прибыл в Петербург в воскресенье. Сообщается, что «Зенит» за него заплатит 16 миллионов евро. В «Лион» футболист перешел из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2016 года за 8,5 миллиона. В активе Маммана три матча за сборную Аргентины.