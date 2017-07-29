ЦСКА победил в армейском дерби

Московский ЦСКА победил «СКА-Хабаровск» в третьем туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Видео с голами было опубликовано на странице РФПЛ в Twitter.

Встреча прошла в субботу, 29 июля, на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:0. На четвертой минуте отличился хавбек Александр Головин, а на 37-й окончательный счет установил израильский полузащитник Бибрас Натхо, реализовавший пенальти.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко набрали шесть очков и догнали лидирующие «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и «Ахмат», у которых игра в запасе. «СКА-Хабаровск» потерпел поражения в каждом из трех матчей нового сезона РФПЛ.

В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в премьер-лиге, СКА-Хабаровск поднялся в элитный дивизион из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).