СМИ сообщили о принудительных продажах дневников с эмблемой «Ахмата» в Чечне

Образовательные учреждения в Чечне обязали закупать отпечатанные в местной типографии школьные дневники с эмблемой футбольного клуба «Ахмат» и продавать их ученикам. Об этом сообщает «Кавказский узел».

По словам директора одной из школ, давшей комментарии на условиях анонимности, такое указание последовало от республиканского министерства образования.

«Нужно провести работу с родителями и указать необходимое количество дневников. Стоимость одного составляет 90 рублей», — рассказала педагог Лариса.

Жительница Грозного Роза, работающая в родительском комитете одной из школ, отметила, что с просьбой помочь в распространении дневников к ней обращалась директор.

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«Не устраивает то, что нам это самым беспардонным образом навязывают. Одно время навязывали бейджики для детей, затем косынки для девочек, эмблемы школ, затем форму одежды. Теперь вот, выясняется, что мы должны помочь нашему издательству», — отметила Роза.

Также издание отмечает, что в соцсетях активно распространяется аудиозапись, на которой женщина, предположительно, высокопоставленная чиновница, говорит о прошедшем в министерстве образования республики совещании по вопросу о школьных дневниках.

«Вы должны провести работу с родителями и сообщить о количестве дневников, которые вы закупите. Но это не значит, что если в школе 300 детей, то вы должны купить 10 дневников», — отмечается в аудиозаписи.

6 июня руководящий совет «Терека» одобрил идею переименования клуба в «Ахмат». С нынешнего сезона команда выступает в РФПЛ с новым названием. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил подобный шаг маркетинговыми причинами.

Грозненский клуб назывался «Терек» с 1958 года.