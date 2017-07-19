Рамзан и рабона

В России к радости миллионов болельщиков стартовал очередной футбольный чемпионат. В первом туре не обошлось без скандалов, курьезов и неожиданностей. Итоги стартовых игровых дней российской премьер-лиги сезона-2017/18 — в материале «Ленты.ру».

Фото тура

Пожалуй, самый яркий фотокадр первого тура был сделан перед матчем грозненского «Ахмата» с пермским «Амкаром»: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров позирует с бывшим игроком «Барселоны» и «Милана», чемпионом мира-2002 Роналдиньо. Легендарный футболист прибыл в Грозный по специальному приглашению и опубликовал памятное фото на своей странице в Instagram. «Меня очень хорошо приняли здесь, в Грозном. Я приехал издалека и получил столько внимания! Спасибо за все "Ахмату" и Рамзану Кадырову», — написал футболист.

Фото: @ronaldinho

Танец тура

Все тот же матч «Ахмат» — «Амкар» предоставил болельщикам много поводов для обсуждений. Один из них — эффектный танец эстрадного певца Николая Баскова. Он решил лезгинкой отпраздновать победу грозненского клуба (1:0) на глазах у модели Виктории Лопыревой, фигуриста Евгения Плющенко, телеведущей Яны Рудковской, продюсера Иосифа Пригожина, певицы Валерии и Роналдиньо, которые прибыли в Грозный по приглашению Рамзана Кадырова. Первый матч сезона в столице Чечни отметили с небывалым размахом.

Видео: KavkazTube Channel / YouTube

Сенсация тура

Главной неожиданностью тура можно назвать гол динамовца Александра Ташаева на последних секундах матча со «Спартаком». Красно-белые в статусе действующего чемпиона страны вполне дежурно обыгрывали вернувшихся из первого дивизиона (ФНЛ) бело-голубых, но все вдруг изменилось. Полузащитник Александр Ташаев воспользовался неразберихой во вратарской красно-белых (а в этом сезоне чисто красных) и в падении протолкнул мяч в сетку Артема Реброва. Если в прошлом сезоне «Спартак» неоднократно вырывал победы перед самым финальным свистком, то этот начал с того, что позволил сопернику уйти от поражения.

Гол тура

Первый тур нового сезона не был богат на красивые голы. Самый эффектный, пожалуй, забил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. На 52-й минуте матча в Хабаровске с местным СКА он открыл счет плотным ударом метров с 27. Мяч летел на неудобной для вратаря высоте и нырнул точно в нижний угол. Символичен этот гол еще тем, что 24-летний хавбек проводил первый матч за «Зенит» после возвращения в клуб этим летом. Раньше на уровне премьер-лиги Кузяев не забивал.

Видео: НогоМяч TV / YouTube

Драка тура

Не обошлось в туре без скандалов. Дерби «Динамо» и «Спартака» всегда было одним из самых принципиальных, но все же драки на трибунах случались нечасто. На сей раз на центральной трибуне «Арены Химки» болельщики бело-голубых, численно превосходившие оппонентов, повалили двух фанатов красно-белых и начали избивать ногами, а также отняли и выбросили шарф поклонника «Спартака». Это безобразие продолжалось около минуты, пока в конфликт не вмешались стюарды.

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Отличись болельщики «Динамо» и еще одной выходкой. По словам травмированного полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, фанаты бело-голубых попытались на него напасть. «Болельщики "Динамо" с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут пятнадцать, потом вернулся на свое место. За десять минут до конца встречи ушел, чтобы избежать дальнейшего конфликта», — сказал хавбек, до 2016 года выступавший за «Динамо».

Красота тура

Так получилось, что самым ярким моментом тура оказался не гол. Аргентинский нападающий клуба «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано исполнил рабону в матче с «Зенитом». Форвард нанес удар по мячу, скрестив ноги одну за другой, но попал в каркас ворот. Если бы мяч пошел на несколько сантиметров ниже, это, весьма вероятно, был бы лучший гол сезона.

Видео: @ridethecrab / Twitter

Неудивительно, что южноамериканский трюк восхитил болельщиков и специалистов.