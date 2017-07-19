Спорт
 
Последние новости
Сын Асада рассказал об ужасах войны в Сирии
Двое жителей Москвы похитили человека и требовали у его родственников выкуп  
Создателя соломенной «Зенит-Арены» пригласили в Петербург для обмена опытом
Кончаловский предложил бойкотировать «превратившийся в "Макдоналдс"» «Оскар»
Бывшего мэра Керчи осудили за получение взятки
СМИ узнали об ужесточении требований для посещающих Таиланд туристов
В США насчитали более 100 миллионов людей с диабетом и предиабетом
Популярные новости
Савченко назвала создание Малороссии криком о помощи
Виктору Буту увеличили тюремный срок за выращивание чайного гриба
Проваливших тест на наркотики военных лишили пособия
Як-130 получит новый двигатель российской разработки вместо запорожского
Мадонна опротестовала продажу ее нижнего белья и письма от Тупака на аукционе
Модель plus-size снялась обнаженной для французского ELLE
Россия увеличила инвестиции в гособлигации США до 109 миллиардов долларов

Рамзан и рабона

Кадыров с Роналдиньо, Басков с лезгинкой, «Спартак» без победы — итоги тура РФПЛ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В России к радости миллионов болельщиков стартовал очередной футбольный чемпионат. В первом туре не обошлось без скандалов, курьезов и неожиданностей. Итоги стартовых игровых дней российской премьер-лиги сезона-2017/18 — в материале «Ленты.ру».

Фото тура

Пожалуй, самый яркий фотокадр первого тура был сделан перед матчем грозненского «Ахмата» с пермским «Амкаром»: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров позирует с бывшим игроком «Барселоны» и «Милана», чемпионом мира-2002 Роналдиньо. Легендарный футболист прибыл в Грозный по специальному приглашению и опубликовал памятное фото на своей странице в Instagram. «Меня очень хорошо приняли здесь, в Грозном. Я приехал издалека и получил столько внимания! Спасибо за все "Ахмату" и Рамзану Кадырову», — написал футболист.

Танец тура

Все тот же матч «Ахмат» — «Амкар» предоставил болельщикам много поводов для обсуждений. Один из них — эффектный танец эстрадного певца Николая Баскова. Он решил лезгинкой отпраздновать победу грозненского клуба (1:0) на глазах у модели Виктории Лопыревой, фигуриста Евгения Плющенко, телеведущей Яны Рудковской, продюсера Иосифа Пригожина, певицы Валерии и Роналдиньо, которые прибыли в Грозный по приглашению Рамзана Кадырова. Первый матч сезона в столице Чечни отметили с небывалым размахом.

Видео: KavkazTube Channel / YouTube

Сенсация тура

Главной неожиданностью тура можно назвать гол динамовца Александра Ташаева на последних секундах матча со «Спартаком». Красно-белые в статусе действующего чемпиона страны вполне дежурно обыгрывали вернувшихся из первого дивизиона (ФНЛ) бело-голубых, но все вдруг изменилось. Полузащитник Александр Ташаев воспользовался неразберихой во вратарской красно-белых (а в этом сезоне чисто красных) и в падении протолкнул мяч в сетку Артема Реброва. Если в прошлом сезоне «Спартак» неоднократно вырывал победы перед самым финальным свистком, то этот начал с того, что позволил сопернику уйти от поражения.

Гол тура

Первый тур нового сезона не был богат на красивые голы. Самый эффектный, пожалуй, забил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. На 52-й минуте матча в Хабаровске с местным СКА он открыл счет плотным ударом метров с 27. Мяч летел на неудобной для вратаря высоте и нырнул точно в нижний угол. Символичен этот гол еще тем, что 24-летний хавбек проводил первый матч за «Зенит» после возвращения в клуб этим летом. Раньше на уровне премьер-лиги Кузяев не забивал.

Видео: НогоМяч TV / YouTube

Драка тура

Не обошлось в туре без скандалов. Дерби «Динамо» и «Спартака» всегда было одним из самых принципиальных, но все же драки на трибунах случались нечасто. На сей раз на центральной трибуне «Арены Химки» болельщики бело-голубых, численно превосходившие оппонентов, повалили двух фанатов красно-белых и начали избивать ногами, а также отняли и выбросили шарф поклонника «Спартака». Это безобразие продолжалось около минуты, пока в конфликт не вмешались стюарды.

Отличись болельщики «Динамо» и еще одной выходкой. По словам травмированного полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, фанаты бело-голубых попытались на него напасть. «Болельщики "Динамо" с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут пятнадцать, потом вернулся на свое место. За десять минут до конца встречи ушел, чтобы избежать дальнейшего конфликта», — сказал хавбек, до 2016 года выступавший за «Динамо».

Красота тура

Так получилось, что самым ярким моментом тура оказался не гол. Аргентинский нападающий клуба «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано исполнил рабону в матче с «Зенитом». Форвард нанес удар по мячу, скрестив ноги одну за другой, но попал в каркас ворот. Если бы мяч пошел на несколько сантиметров ниже, это, весьма вероятно, был бы лучший гол сезона.

Видео: @ridethecrab / Twitter

Неудивительно, что южноамериканский трюк восхитил болельщиков и специалистов.

Михаил Потапов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:3014 июля
Александр Кержаков

Добился

Лучший бомбардир сборной России и «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру
11:00Сегодня

Создателя соломенной «Зенит-Арены» пригласили в Петербург для обмена опытом

10:01Сегодня

Травмированный игрок «Спартака» рассказал о попытке нападения фанатов «Динамо»

08:44Сегодня

Нурмагомедов дал фанату под дых

Спорт14:2618 июля
Евгения Медведева

Япона мать

Как российская фигуристка Медведева свела с ума Японию
08:0912 июля

Купленный за 30 миллионов евро новичок «Реала» затруднился почеканить мяч

07:20Сегодня

Кадыров предложил бойцам UFC встретиться с чеченцами и «подраться насмерть»

17:3313 июля

Потерявший сознание игрок «Аякса» получил необратимое повреждение мозга

Спорт13:5613 июля
Майк Тайсон

Они богаты, а ты нет

От 4 фунтов до 1 миллиона в неделю — как и когда спортсмены стали миллионерами
00:34Сегодня

Итальянский футболист в течение одного дня завершил и возобновил карьеру

06:30Сегодня

82-летняя спортсменка пробежала стометровку за 22 секунды

16:1413 июля

Кержаков завершил карьеру футболиста

Россия
МаксимМама-школьница оставила Максима в роддоме
Теперь малыша спасает новая семья, но им нужна срочная помощь
Петр Порошенко«У Порошенко другая часть тела уже поджаривается»
Чем обернется создание Малороссии и что с этим делать Москве
Затяжной прыжок в могилу
Как приживалась в России готическая субкультура и почему не прижилась
Власти отказались от идеи заставлять курильщиков дольше работать
Рябков потребовал у Вашингтона вернуть российскую дипсобственность
Песков назвал слова главы ДНР о Малороссии его личной инициативой
ЛДПР предложила обязать военных смотреть патриотическое кино
Все материалы
Мир
Себастьян КурцВнешнеполитический Курц Австрии
Самый молодой в мире министр иностранных дел метит в кресло канцлера
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Тимофей Бордачев: Оживление Европы
Президент Макрон обещает сделать новый политический сезон в ЕС крайне интересным
В Вашингтоне отказались признать беседу Путина и Трампа полноценной встречей
За кражу персональных данных в Китае задержаны почти пять тысяч человек
Федор Лукьянов: Больше не холодная война
Почему отношения с США будут очень плохими, но совсем другими
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЗахарченкоОт Новороссии до Малороссии
Почему в Донецке объявили о создании нового государства
Савченко назвала создание Малороссии криком о помощи
В Донецке заявили об отказе Малороссии от долгов Киева
В Одессе девушку попытались выкинуть из маршрутки за разговор на украинском
В Армении отказались дать русскому языку статус государственного
Власти Эстонии отказались обосновать изъятие ребенка из семьи россиян
В Донецке объявили новым языком государства малороссийский
Все материалы
Финансы
Проедая благосостояние
В России нашли новый способ повысить пенсии
Объединение одиночек
Для чего РАНХиГС проводит летний кампус
Россия увеличила инвестиции в гособлигации США до 109 миллиардов долларов
В Минфине констатировали низкий уровень финансовой грамотности москвичей
Силуанов заявил о готовности отменить налог на покупку золота
Банк Англии представил новые пластиковые 10 фунтов с Джейн Остин
В Общественной палате предложили взять у богатых 500 миллиардов рублей
Все материалы
Бизнес
Мясо в шоколаде
Какие продукты Россия продает загранице
Город молодых профессионалов
В Анапе в детском центре «Смена» готовится сборная WorldSkills Russia
Разгромный учет
Получится ли у правительства навести порядок с оборотом спирта на рынке лекарств
Daimler отзовет более трех миллионов дизельных автомобилей в Европе
Газета узнала о начале строительства второй нитки «Турецкого потока»
Путин пообещал авиастроителям 60 миллиардов рублей
США увеличили стоимость угля для Украины почти в три раза
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Высота нарушений
Почему в России не могут решить проблему авиадебоширов
«Русские витязи» в будущем начнут выступать и на самолетах Су-35
Двоих жителей Сахалина уличили в похищении и пытках предполагаемого вора
Проваливших тест на наркотики военных лишили пособия
Як-130 получит новый двигатель российской разработки вместо запорожского
Все материалы
Наука и техника
Планета Х (в представлении художника)Сколько их
В Солнечной системе нашли новую планету
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
Простой рецепт
Как спровоцировать революцию с кровавыми жертвами и беспощадными погромами
В США насчитали более 100 миллионов людей с диабетом и предиабетом
Названо опасное для здоровья увеличение массы тела
Определен критический период времени после травмирования
Китаянка попыталась провезти под одеждой сотню iPhone
Все материалы
Спорт
Рамзан и рабона
Кадыров с Роналдиньо, Басков с лезгинкой, «Спартак» без победы — итоги тура РФПЛ
Создателя соломенной «Зенит-Арены» пригласили в Петербург для обмена опытом
Травмированный игрок «Спартака» рассказал о попытке нападения фанатов «Динамо»
Нурмагомедов дал фанату под дых
Кадыров предложил бойцам UFC встретиться с чеченцами и «подраться насмерть»
Евгения МедведеваЯпона мать
Как российская фигуристка Медведева свела с ума Японию
Итальянский футболист в течение одного дня завершил и возобновил карьеру
Все материалы
Культура
Брайан МэйСекс, диссертация, рок-н-ролл
Брайан Мэй и другие артисты, добившиеся успехов на научном поприще
Ямайский хастл
Сутенеры, криминальные элементы и танцовщицы стриптиза в объективе Айвара Уигана
Нет смерти для меня
В новостях все врут: Джордж А. Ромеро не умрет никогда
Мадонна опротестовала продажу ее нижнего белья и письма от Тупака на аукционе
Кончаловский предложил бойкотировать «превратившийся в "Макдоналдс"» «Оскар»
Вышел трейлер байопика о создателе «Чудо-женщины»
На фото со съемок спин-оффа «Звездных войн» обнаружили жену Чубакки
Все материалы
Интернет и СМИ
Обнаженная грусть
Что стоит за самыми проникновенными фотографиями мира
Обмайниться можно
Кто прячется в горах ради миллионов долларов в биткоинах
Трамп раскритиковал СМИ из-за новостей о его «секретном ужине» с Путиным
Умер предприниматель Эндрю Полсон
Шарий потребовал завести дело на «нездорового» Фейгина из-за слов о педофилии
Найден способ взломать корабли и самолеты
Одинокая корова мечтает познакомиться
Технологии спасают африканцев от нищеты и засухи
Все материалы
Ценности
Носки Vetements и туфли Christian LouboutinВ ноги ушло
Носки как способ самовыразиться и войти в мир люксовой моды
Соблазнительные формы
Эксперименты дизайнеров над отечественными спортсменами
Casio уменьшил часы G-Steel
Голландцы спустили на воду люксовое судно поддержки
Российский бренд выпустил носки в честь полотен из Третьяковской галереи
Bottega Veneta отправила супермоделей в заснеженный дом в Нью-Канаане
Audi изучит поведение миллениалов в автомобиле без водителя
Все материалы
Путешествия
Лариса Аханова: «Зачем ехать в самое дождливое место на планете»
О популярных туристических уголках, где погода хуже, чем в Москве
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
СМИ узнали об ужесточении требований для посещающих Таиланд туристов
Туристам предложили бесплатно переночевать рядом с футбольным полем в Германии
Agios Spyridon Bay, with a sandy beach, Paleokastrista, island Corfu, Ionian Islands, Greece, Europe Photographer: © Norbert Probst«Визовый вопрос перестал быть препятствием для россиян»
Министр туризма Греции об all inclusive и предпочтениях российских туристов
Инвалидов и пенсионеров отправят путешествовать по России
Названы главные страхи россиян в первый день отпуска
Все материалы
Из жизни
Любовница с процессором
Кому нужны секс-роботы и чем они могут быть опасны
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Бразильский парикмахер сделал клиенту прическу молотком и топором
Модель plus-size снялась обнаженной для французского ELLE
Сестра Ким Кардашьян снялась в нижнем белье для GQ
Собиравший пивные банки 42 года британец распродаст свою коллекцию
Все материалы
На чем ездят в Индии
Необычные и шокирующие автомобили из Индии
Самый доступный полный привод
Автомобили с полным приводом, за которые в России не просят целое состояние
Тест: угадай «Тойоту»
Бесчеловечный квиз для любителей (и ненавистников) японской марки
Новый «Аккорд»
5 фактов, которые вы должны знать о новом Honda Accord
Заезд 850-сильного «Демона» на четверть мили сняли от первого лица
Lotus сделает спорткар со сквозным отверстием в бампере
Электрокарами Faraday Future займется экс-глава BMW i
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы