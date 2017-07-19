Травмированный игрок «Спартака» рассказал о попытке нападения фанатов «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин рассказал о попытке напасть на него фанатов столичного «Динамо» во время встречи команд в рамках первого тура чемпионата страны. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас хавбек восстанавливается после повреждения связок колена. За матчем с бело-голубыми игрок вместе с женой наблюдал из VIP-ложи.

«Болельщики "Динамо" с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта», — рассказал игрок.

Встреча прошла во вторник, 18 июля, на подмосковном стадионе «Арена Химки» и завершилась вничью — 2:2. Зобнин с 2013 по 2016 год выступал за «Динамо», откуда перешел в «Спартак».