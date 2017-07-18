«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское дерби состоялось во вторник, 18 июля, на стадионе «Арена Химки» и завершилось со счетом 2:2. На 29-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес открыл счет, спустя две минуты его коллега по амплуа Луис Адриано удвоил разрыв. На 54-й минуте динамовец Кирилл Панченко отыграл один мяч. На 92-й минуте полузащитник Александр Ташаев счет сравнял.

В параллельном матче московский «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0.

15 июля подопечные Массимо Карреры впервые в истории завоевали Суперкубок России. В матче за этот трофей красно-белые оказались сильнее «Локомотива» — 2:1.

«Спартак» — действующий чемпион России. При этом букмекеры считают, что в сезоне-2017/2017 победу в РФПЛ одержит «Зенит».