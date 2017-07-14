Букмекеры оценили шансы «Спартака» на защиту чемпионства

Санкт-петербургский «Зенит» назван главным фаворитом Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2017/2018. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На победу сине-бело-голубых принимаются ставки с коэффициентом 2,20. Шансы действующего чемпиона страны московского «Спартака» оцениваются коэффициентом 3,54. Также букмекеры к числу фаворитов отнесли московский ЦСКА (3,92) и казанский «Рубин» (8,70).

14 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России встретится с обладателем Кубка страны «Локомотивом». Начало встречи запланировано на 21:30, «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Первый тур РФПЛ сезона 2017/18 стартует 15 июля матчем между «Ростовом» и «Уралом» из Екатеринбурга. «Зенит» сыграет в Хабаровске с местным «СКА-Энергией» 16 июля. Для «Спартака» первым матчем станет дерби с «Динамо» во вторник, 18 июля.

В минувшем сезоне «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России.