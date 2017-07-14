Букмекеры назвали фаворита Суперкубка России

Московский «Спартак» назван фаворитом матча за Суперкубок России, в котором красно-белые встретятся со столичным «Локомотивом». Котировки приводятся на сайте букмекерской конторы William Hill.

На победу спартаковцев можно поставить с коэффициентом 2,25, шансы на успех железнодорожников оцениваются в 3,20. Коэффициент на ничью составляет 3,00.

Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, и состоится на стадионе «Локомотив» в Москве. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 21:30 мск.

В минувшем сезоне «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России. Красно-белые под руководством итальянского тренера Массимо Карреры набрали 69 очков в 30 турах Российской футбольной премьер-лиги. «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв екатеринбургский «Урал» в финальном матче.