Названа сумма гонорара «Спартака» за победу в чемпионате России по футболу

Московский «Спартак» заработал около пяти миллионов долларов благодаря победе в российской футбольной премьер-лиге сезона-2016/17. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин. Его слова приводит ТАСС.

«Думаю, "Спартак" заработал в районе пяти миллионов долларов», — сказал он.

По словам функционера, за победу в чемпионате России сезона-2017/18 призовые будут больше, поскольку лига заключила выгодный с финансовой точки зрения контракт с букмекерской компанией. «Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем сезоне», — отметил Прядкин.

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Призовые будут выплачены из бюджета РФПЛ, который формируется из продажи прав на телетрансляции, а также из спонсорских и партнерских соглашений.

В прошедшем сезоне «Спартак» выиграл РФПЛ впервые с 2001 года. Подопечные Массимо Карреры обеспечили себе первое место за три тура до финиша чемпионата. Новый сезон чемпионата России стартует 15 июля.