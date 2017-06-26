Из Казани в Саратов

Российская команда завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций поражениями от Португалии и Мексики, но покинула турнир с высоко поднятой головой. Действия футболистов на поле вызвали позитивные эмоции у миллионов болельщиков, несмотря на два проигрыша. Куда разъехались игроки сборной после турнира — в материале «Ленты.ру».

Денис Глушаков

Спартаковец Денис Глушаков — один из тех, к кому претензии болельщики сборной России вряд ли могут предъявить. После Кубка конфедераций он не стал покидать Россию и предпочел отдохнуть в Сочи. Именно оттуда он сделал запись в Instagram, поблагодарив болельщиков за поддержку.

Александр Самедов

#family #bogdan #ilya #samedov 👨‍👩‍👦‍👦❤️ A post shared by Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) on Jun 26, 2017 at 3:56am PDT

Александр Самедов отправился в Турцию. Там вместе с женой и детьми он загорает на пляже и купается в теплом море.

Федор Смолов

Огромное спасибо за сумасшедшую поддержку до самого финального свистка!и даже после!!!🇷🇺❤️ A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on Jun 22, 2017 at 5:16am PDT

A post shared by Anastasia Bednova (@silicone_soul) on Jun 26, 2017 at 10:23am PDT

Забивший один из трех мячей сборной России на турнире Федор Смолов, как и Глушаков, остался в России. Он поехал в родной Саратов. На втором фото он запечатлен с друзьями.

Владимир Габулов

🙏🏽🇷🇺⚪️🔴🌕 A post shared by @vladimir_gabulov on Jun 25, 2017 at 9:48am PDT

Федор Кудряшов

Благодарю семью и близких за надёжную опору! 💓Болельщикам спасибо за поддержку! 💪💪💪 #СборнаяРоссии #ФедорКудряшов #КК2017 #ConfedCup #FedorKudryashov фото:Денис Тырин A post shared by Fedor Kudryashov / FC Rostov (@fedor.kudryashov) on Jun 22, 2017 at 9:26am PDT

Роман Зобнин

Всё по плану!)) A post shared by Zobnin.R #47 (@zobnin47) on Jun 23, 2017 at 3:23am PDT

Получивший травму перед турниром Роман Зобнин выложил обнадеживающее видео из тренировочного зала. 23-летний футболист, повредивший крестообразные связки колена в товарищеском матче с венграми перед Кубком конфедераций, уже приступил к работе с мячом. Пусть и в облегченном режиме.