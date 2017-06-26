Из Казани в Саратов

Российская команда завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций поражениями от Португалии и Мексики, но покинула турнир с высоко поднятой головой. Действия футболистов на поле вызвали позитивные эмоции у миллионов болельщиков, несмотря на два проигрыша. Куда разъехались игроки сборной после турнира — в материале «Ленты.ру».
Денис Глушаков
Дорогие болельщики! Спасибо вам большое за поддержку! Чувствовалось, что мы играли дома, в России. Мы - русские, и не судите строго. Отдались игре полностью, но футбол - это игра!#сочи россия#одна#команда#одна#жизнь#мырусские#братство #одноцелое #футбол#игра #кубокконфедерации2017 #rus#russia#москва#казань#питер #глушаков#кк2017#cupconfederations #confedcup #glushakov #матч #спорт #repost#football #sport #fifaworldcup #rfs #рф #sochi
Спартаковец Денис Глушаков — один из тех, к кому претензии болельщики сборной России вряд ли могут предъявить. После Кубка конфедераций он не стал покидать Россию и предпочел отдохнуть в Сочи. Именно оттуда он сделал запись в Instagram, поблагодарив болельщиков за поддержку.
Александр Самедов
Александр Самедов отправился в Турцию. Там вместе с женой и детьми он загорает на пляже и купается в теплом море.
Федор Смолов
Забивший один из трех мячей сборной России на турнире Федор Смолов, как и Глушаков, остался в России. Он поехал в родной Саратов. На втором фото он запечатлен с друзьями.
Владимир Габулов
Федор Кудряшов
Роман Зобнин
Получивший травму перед турниром Роман Зобнин выложил обнадеживающее видео из тренировочного зала. 23-летний футболист, повредивший крестообразные связки колена в товарищеском матче с венграми перед Кубком конфедераций, уже приступил к работе с мячом. Пусть и в облегченном режиме.