Из Казани в Саратов

Дорогие болельщики! Спасибо вам большое за поддержку! Чувствовалось, что мы играли дома, в России. Мы - русские, и не судите строго. Отдались игре полностью, но футбол - это игра!#сочи россия#одна#команда#одна#жизнь#мырусские#братство #одноцелое #футбол#игра #кубокконфедерации2017 #rus#russia#москва#казань#питер #глушаков#кк2017#cupconfederations #confedcup #glushakov #матч #спорт #repost#football #sport #fifaworldcup #rfs #рф #sochi

