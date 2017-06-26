Из Казани в Саратов

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Куда разъехались футболисты сборной России после вылета из Кубка конфедераций

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Фото: @19samedov84

Российская команда завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций поражениями от Португалии и Мексики, но покинула турнир с высоко поднятой головой. Действия футболистов на поле вызвали позитивные эмоции у миллионов болельщиков, несмотря на два проигрыша. Куда разъехались игроки сборной после турнира — в материале «Ленты.ру».

Денис Глушаков

Спартаковец Денис Глушаков — один из тех, к кому претензии болельщики сборной России вряд ли могут предъявить. После Кубка конфедераций он не стал покидать Россию и предпочел отдохнуть в Сочи. Именно оттуда он сделал запись в Instagram, поблагодарив болельщиков за поддержку.

Александр Самедов

#family #bogdan #ilya #samedov 👨‍👩‍👦‍👦❤️

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Александр Самедов отправился в Турцию. Там вместе с женой и детьми он загорает на пляже и купается в теплом море.

Федор Смолов

Забивший один из трех мячей сборной России на турнире Федор Смолов, как и Глушаков, остался в России. Он поехал в родной Саратов. На втором фото он запечатлен с друзьями.

Владимир Габулов

🙏🏽🇷🇺⚪️🔴🌕

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Федор Кудряшов

Роман Зобнин

Всё по плану!))

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Получивший травму перед турниром Роман Зобнин выложил обнадеживающее видео из тренировочного зала. 23-летний футболист, повредивший крестообразные связки колена в товарищеском матче с венграми перед Кубком конфедераций, уже приступил к работе с мячом. Пусть и в облегченном режиме.

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Oct. 2, 2011 - Milos Island, Cyclades, Greece - Sarakiniko beach. Milos island in Greece, with its unique horse shoe-shape, set in the blue waters of the Aegean sea in Cyclades. The island of Milos is almost entirely a volcanic island. The colours and morphology of the geological phenomena.....the coastlines, the gulfs, the cliffs, the gorges, the hills are unique and it would be difficult to tire of gazing at them. (Credit Image: © ZUMAPRESS.com/Global Look Press) Photographer: © Aristidis VafeiadakisМилости просим
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