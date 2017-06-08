В РФПЛ решили провести матч между ЦСКА и «Спартаком» в декабре

Московские «Спартак» и ЦСКА сыграют 13 августа и 10 декабря в рамках чемпионата России сезона-2017/2018. Об этом сообщил генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев, слова которого приводит ТАСС.

Расписание матчей первенства страны было принято на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). По словам Бабаева, оно начнется 16 июля, а завершится 13 мая.

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«Последний тур перед перерывом пройдет 10 декабря. Это самый поздний конец первой части чемпионата на моей памяти. Впервые получится так, что клубы, которые в декабре сыграют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, вернутся в Россию и сыграют еще один тур чемпионата», — рассказал функционер, отметив, что такие даты были выбраны из-за стартующего летом 2018 года чемпионата мира.

Также Бабаев подчеркнул, что в расписании возможны изменения.

В прошедшем сезоне чемпионом России стал «Спартак». Подопечные Карреры победили в национальном первенстве впервые с 2001 года. ЦСКА занял второе место, бронзовые медали завоевал санкт-петербургский «Зенит».