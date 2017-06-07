Футболистки сборной России записали видеообращение к травмированному Зобнину

Футболистки сборной России записали видеоролик в поддержку полузащитника национальной команды Романа Зобнина, получившего травму в товарищеском матче с Венгрией. Видео было опубликовано на странице женской сборной в Twitter.

На видео российские футболистки желают хавбеку московского «Спартака» здоровья и скорейшего возвращения на поле.

Зобнин получил травму колена в первом тайме товарищеского матча сборных России и Венгрии, состоявшегося в Будапеште 5 июня (3:0). У него диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

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Таким образом 23-летний полузащитник пропустит 4-5 месяцев и не сыграет на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

В сезоне-2016/17 Зобнин стал чемпионом России в составе «Спартака». Он провел за красно-белых 29 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.