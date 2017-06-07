Каррера прокомментировал травму Зобнина

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травму, полученную полузащитником красно-белых Романом Зобниным в матче за сборную России. Слова итальянского специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Для начала пожелаю скорейшего выздоровления Зобнину. Роман должен обязательно выступить на чемпионате мира в Москве, так что долго болеть ему не придется: у него просто нет такой возможности. Для "Спартака" это серьезная потеря, нам будет не хватать Зобнина. Но сейчас главное — здоровье футболиста», — заявил Каррера.

Зобнин получил травму колена в первом тайме товарищеского матча сборных России и Венгрии, состоявшегося в Будапеште 5 июня. Таким образом полузащитник пропустит Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России с с 17 июня по 2 июля.

В сезоне-2016/17 23-летний Зобнин стал чемпионом России в составе «Спартака». Он провел за красно-белых 29 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя передачами.