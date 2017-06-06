«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой

Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с главным тренером Массимо Каррерой. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

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Новое соглашение итальянца с командой истекает 31 мая 2019 года. Первоначально трудовой договор 53-летнего специалиста с москвичами был рассчитан до 30 июня 2018 года.

В завершившемся сезоне Каррере удалось привести «Спартак» к первому за 16 лет чемпионскому титулу в российском первенстве. Команда набрала 69 очков и опередила завершивший сезон на втором месте ЦСКА на семь баллов.

Каррера возглавил «Спартак» после первого тура завершившегося чемпионата. До этого специалист не имел опыта работы главным тренером. Итальянец был помощником Антонио Конте в турниском «Ювентусе» и сборной Италии.