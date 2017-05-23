Тренера «Спартака» забыли пригласить на вручение присужденной ему премии

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не присутствовал на вручении премии лучшему тренеру сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), потому что не знал о победе. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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По информации агентства, 22 мая Каррера встретился с руководством клуба и отправился в отель, при этом некоторые игроки красно-белых присутствовали на вечере РФПЛ, где вручались награды по итогам сезона. Итальянец узнал о том, что признан лучшим, из Instagram, на работе ему об этом не рассказали. При этом РФПЛ отправляла приглашение Карреры в офис «Спартака». По какой причине произошла накладка — неизвестно. В клубе отказались комментировать ситуацию.

22 мая состоялся вечер РФПЛ, в рамках которого Каррера был признан лучшим тренером сезона. Награду вместо него получил генеральный директор спартаковцев Сергей Родионов. Лучшим игроком сезона был признан капитан красно-белых Денис Глушаков.

«Спартак» под руководством Карреры стал чемпионом РФПЛ в сезоне-2016/17. Итальянец принял клуб после увольнения Дмитрия Аленичева, покинувшего пост в августе 2016-го.