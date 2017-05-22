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РФС назвал лучшего футболиста сезона

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Денис Глушаков
Денис Глушаков

Российский футбольный союз назвал полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова лучшим игроком чемпионата страны в сезоне-2016/2017. Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим тренером был назван итальянец Массимо Каррера, который возглавляет «Спартак». Красно-белые также стали лучшим клубом России этого сезона.

Приз «Надежда», который вручается футболисту не старше 21 года, получил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

«Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года стал чемпионом России. Красно-белые обеспечили себе титул 7 мая, за три тура до окончания первенства. Глушаков является капитаном команды. Он провел 25 матчей в рамках Российской футбольной премьер-лиги, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Чалов в ноябре 2016 года провел первый матч за ЦСКА в чемпионате России. Всего на его счету 15 игр, в которых он отличился шесть раз и дважды ассистировал партнерам.

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