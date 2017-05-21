Фанаты «Спартака» подожгли трибуну тульского стадиона в последнем матче сезона

Видео: @PippoGranato / Twitter

Болельщики московского «Спартака» подожгли кресла на стадионе тульского «Арсенала» во время матча 30-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Видео было опубликовано на странице журналиста «Спорт-Экспресса» Филиппа Папенкова в Twitter.

Встреча прошла в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Арсенала». Мячи забили Федерико Расич (3-я и 63-я минуты) и Илья Максимов (24-я). С 13-й минуты красно-белые играли в меньшинстве, после удаления защитника Георгия Джикии.

Таким образом «Арсенал» набрал 28 очков и занял 14-е место в таблице РФПЛ, избежав прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). За право остаться в высшем дивизионе «Арсенал» сыграет в стыковых матчах с красноярским «Енисеем».

В параллельном матче самарские «Крылья Советов» на своем поле проиграли грозненскому «Тереку» (1:3) и покинули РФПЛ. В стыковых матчах также сыграет «Оренбург». Его соперником будет «СКА-Хабаровск».

«Спартак» стал чемпионом России 7 мая после того, как «Терек» обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» в 27-м туре РФПЛ.