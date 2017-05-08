«Амкар» перед игрой со «Спартаком» предложил москвичам отказаться от тренировок

Пермский «Амкар» поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России перед очной встречей с московским клубом в рамках 28-го тура первенства. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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«"Спартак", отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем», — заявили в пресс-службе красно-черных.

Встреча московской команды с «Амкаром» пройдет в субботу, 13 мая, в Перми и начнется в 14:30 по московскому времени. Пермяки с 34 очками занимают десятое место в чемпионате страны.

«Спартак» за три тура до конца первенства обеспечил себе золотые медали после того, как «Зенит» 6 мая на своем поле уступил «Тереку». Преимущество москвичей достигло 11 очков, красно-белые стали чемпионами впервые с 2001 года.