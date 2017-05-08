Голландский футбольный клуб заработал 500 тысяч евро на чемпионстве «Спартака»

Голландский футбольный клуб «Твенте», за который ранее выступал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получит бонус в размере 500 тысяч евро от москвичей. Об этом сообщает Voetball International.

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По информации издания, летом 2014 года при переходе голландца в московский клуб команды договорились о пункте в контракте игрока, согласно которому «Спартак» переведет «Твенте» дополнительные деньги, если красно-белые выиграют чемпионат страны или по итогам сезона попадут в Лигу чемпионов. За трансфер полузащитника москвичи заплатили 11,5 миллиона евро.

В воскресенье, 6 мая, «Спартак» за три тура до конца чемпионата России гарантировал себе первое место по итогам сезона. Это произошло после того, как «Зенит» проиграл на своем поле «Тереку» (0:1) и его отставание от красно-белых увеличилось до 11 очков.

Промес за три сезона в «Спартаке» провел в составе команды 87 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 мяча.