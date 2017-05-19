РФС условно дисквалифицировал тренера «Спартака» Карреру и оштрафовал клуб

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) условно дисквалифицировал на один матч главного тренера «Спартака» Массимо Карреру. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалисту назначен испытательный срок до конца сезона и денежный штраф в размере 30 тысяч рублей. Санкциям итальянец подвергся за неоднократный выход за пределы технической зоны во время 29-го тура чемпионата России против «Терека».

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Кроме того, на 500 тысяч рублей за поведение болельщиков во время матча оштрафован «Спартак». 400 тысяч клуб заплатит за использование фанатами пиротехники, 100 — за скандирование поклонниками красно-белых нецензурных кричалок.

Встреча с «Тереком» состоялась в среду, 17 мая, в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. После матча футболистам «Спартака», досрочно выигравшим первенство страны, был вручен чемпионский кубок, а болельщикам москвичей разрешили выйти на поле стадиона «Открытие Арена».