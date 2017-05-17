Фанаты «Спартака» массово выбежали на поле после последнего домашнего матча

Фанаты московского «Спартака» массово выбежали на поле после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским «Тереком». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 17 мая, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль оформил полузащитник Денис Глушаков, еще один мяч на счету форварда Квинси Промеса. Эта встреча стала последней домашней для «Спартака» в сезоне-2016/2017.

После окончания поединка болельщики выбежали на поле, скандируя: «Мы чемпионы!» После матча футболисты «Спартака» получили чемпионский кубок.