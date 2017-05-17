Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, как красно-белые будут праздновать победу в чемпионате страны сезона-2016/17. Его слова передает телеканал «Россия 24» в среду, 17 мая.

Федун пояснил, что после встречи 29-го тура РФПЛ против грозненского «Терека» команда получит чемпионский кубок, а в середине июня состоится вручение золотых медалей.

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«17 мая будет самое массовое мероприятие, с вручением кубка, поливанием шампанским и пивом. Будет, как нам обещали, цивилизованный выход болельщиков на поле. Мы хотели 21-го [мая] устроить проезд по Москве на автобусах, но не получилось, поскольку нам это не согласовали из-за определенных мероприятий, которые проходят в городе», — заявил директор команды.

Он добавил, что клуб определится с залом для вручения золотых наград. «Пригласим наших болельщиков, ветеранов, спонсоров. Будет очень красиво, будет концерт», — добавил Федун.

Встреча «Спартак» — «Терек» начнется 17 мая в 19:30 по московскому времени. «Спартак» обеспечил себе первый с 2001 года титул за три тура до конца первенства.