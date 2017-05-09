«Мы чемпионы!»

В российской футбольной премьер-лиге развязка наступила раньше, чем многие могли предположить. За три тура до финиша московский «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года. Как это случилось и что было после оформления красно-белыми 10-го чемпионства — в видеогиде «Ленты.ру».

Гол тура

Золотой гол, сделавший «Спартак» чемпионом России, был забит не красно-белыми. Его автором стал игрок грозненского «Терека» Аблае Мбенг. Он в полушпагате подставил ногу после навеса с левого фланга и направил мяч точно в нижний угол ворот Лунева. Гол был забит на 65-й минуте матча на «Крестовском» и стал в той встрече единственным. Таким образом, «Зенит» потерпел первое поражение на новой арене и потерял даже теоретические шансы помешать «Спартаку» стать чемпионом впервые за 16 лет. Символично, что «Зенит» строил стадион 10 лет, денег на него было потрачено немало, но все это лишь для того, чтобы сделать на этой арене чемпионом «Спартак»!

Спорный момент тура

Всего того, о чем написано выше, могло не быть в этом туре, если бы не пенальти, назначенный за фол на капитане «Спартака» Денисе Глушакове. Один из лидеров красно-белых укрыл мяч корпусом и упал после небольшого контакта с защитником томичей Марком Карымовым. Игрок гостей положил руку на плечо Глушакову и в придачу выставил ногу. Денис ушел от столкновения, попытался сделать рывок и выйти один на один с вратарем, но спустя долю секунды все же оказался на газоне. Рефери указал на 11-метровую отметку.

По мнению некоторых специалистов, пенальти там не было и в помине. Как бы то ни было, 11-метровый был реализован лучшим бомбардиром «Спартака» Квинси Промесом, и этот гол остался единственным в матче. Красно-белые показали невнятную игру, но одержали победу над аутсайдером и сделали заключительный шаг к чемпионскому титулу.

Эмоции тура

А на этом видео Денис Глушаков уже празднует чемпионство возле стадиона «Открытие Арена» вместе с приехавшими туда фанатами красно-белых. Капитан не побоялся выйти в люди и разделить радость с теми, кто поддерживал «Спартак» на протяжении этого сезона и многих лет. Тут комментарии излишни, надо просто смотреть. Празднования продолжились в ресторане и не завершились до сих пор.

Герой тура

На звание самого полезного игрока тура претендовало несколько человек, но чуть достойнее других, наверное, был голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов. Бывший вратарь сборной России совершил с десяток сэйвов в матче с «Ростовом» и сохранил для своей команды победу со счетом 1:0. «Арсенал» набрал 24 очка и теперь лишь на один балл отстает от «Крыльев Советов», находящихся в зоне переходных матчей.

Открытие тура

ЦСКА в этом сезоне не завоюет титулов, но поводы для радости и оптимизма у болельщиков красно-синих все же есть. Один из них — 19-летний форвард Федор Чалов. Он был одним из лучших на поле в матче с «Амкаром» и забил в середине второго тайма важнейший мяч. Комбинация Чалова с Витиньо стала украшением не только матча, но и всего тура. Для юного нападающего этот гол стал третьим в РФПЛ. ЦСКА после победы в Перми обошел «Зенит» и стал фаворитом в борьбе за место в Лиге чемпионов.