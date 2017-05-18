В РФС обвинили фанатов «Спартака» в злоупотреблении доверием клуба

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин заявил, что поведение фанатов московского «Спартака», выбежавших на поле после окончания матча с «Тереком», будет изучено. Его слова приводит «Интерфакс».

«Все не предусмотреть. Людям доверяешь, а они злоупотребляют. Организаторы специально сделали так, чтобы они могли порадоваться, не ограничили их. Будем разбираться», — заявил Маркин.

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Руководство московского «Спартака» позволило болельщикам выйти на поле после матча 29-го тура чемпионата России с «Тереком» 3:0. В результате на газоне оказалось несколько тысяч поклонников красно-белых, которые помешали началу церемонии награждения. Чемпионский кубок был вручен футболистам «Спартака» с задержкой.

Московский клуб обеспечил себе победу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) 7 мая после поражения петербургского «Зенита» от «Терека» (0:1). Команда стала чемпионом впервые с 2001 года.