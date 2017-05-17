«Угостить Федуна самогоном можно только в рамках телешоу»

У капитана «Спартака» Дениса Глушакова сейчас, как и у всей команды, — счастливые дни. Да и как может быть иначе, если ты достиг сверхжеланной цели? Но в эйфорию он не впадает и думает уже о следующих задачах, о чем и рассказал «Ленте.ру».

Рад, что доставили людям искреннюю радость

Лента.ру: Новости о вас в последнюю неделю — одна громче другой: помяли чужую машину, организовали распитие самогона на Первом канале, обрили иностранного специалиста. Сознательно подтверждаете репутацию «мясного хулигана», как сами себя когда-то назвали?

Глушаков: Нет, конечно, ни о какой репутации я в эти дни не думал, просто радовался нашей общей победе от всей души. А на эмоциях чего только не случается! Такое ведь бывает раз в жизни.

То есть повтора чемпионства вы не ждете?

Наоборот, уверен, что это далеко не последний триумф «Спартака». Но первый раз — это всегда самые яркие ощущения. Повторить именно их невозможно.

Владельца клуба ростовским самогоном угощали впервые?

Естественно. Подобное возможно исключительно в рамках сюжета телепрограммы.

Часто с ним общаетесь?

После домашних матчей Леонид Арнольдович заходит к нам в раздевалку, да и на выезде такое случается.

Что говорит при этом?

Когда заслужили — поздравляет, когда нет — ругает, но по делу, практически всегда подбадривает.

Хозяин той самой помятой машины позвонил вам в итоге?

Да, мы с ним списались уже через день. Я извинился, но он был не в обиде — радовался нашей победе. Наверное, и сам на крыше своего авто потом попрыгал (смеется).

То есть вопрос с оплатой ремонта вы закрыли?

Да, как и обещал.

А жена порчу собственного автомобиля уже простила?

Да она на самом деле и не обижалась — все прекрасно понимала и разделяла мои чувства.

Что стало самым запоминающимся в калейдоскопе постчемпионских событий? Чье поздравление больше всего запомнилось?

Поздравлений было столько, что выделить какое-то одно невозможно. Звонили и писали не только друзья и близкие, но и едва знакомые люди, часть номеров я просто не опознал. Но очень рад, что всем этим людям мы доставили искреннюю радость.

А ведь посреди празднеств приходится еще и в футбол играть. Как это получается? Это пришедший на эмоциях кураж?

Нет, это профессионализм. Чемпионат-то не закончился, зачем портить его концовку?

Почему большая часть основного состава отдыхала в Перми, а вы вышли на поле? Это капитанская привилегия или другие просто отмечали еще более бурно, чем вы?

Почему вышел именно такой состав, надо спрашивать у тренера. Но я был только рад тому, что сыграл, — помимо прочего впереди Кубок конфедераций, и нужно поддерживать форму.

Залог успеха — единство всех и самоотдача каждого!

Давайте попробуем осмыслить сделанное вами и вашими партнерами. Что было в нынешнем «Спартаке», чего не было в нем предыдущие 16 лет?

Я не могу говорить обо всех 16 сезонах, поскольку пришел в команду только в 2013 году, но при мне такой сплоченной, заряженной общей целью и по-настоящему страстной команды еще не было. Единство всех и сумасшедшая самоотдача каждого — вот, наверное, главный залог успеха.

Когда поверили, что станете чемпионами?

Я лично — когда судья матча «Зенит» — «Терек» дал финальный свисток.

Неужели в команде не обсуждалась эта тема?

Что-то, конечно, в разговорах всплывало, но тут же обрывалось. Вы же знаете футболистов: никто не хотел опережать события. Все понимали, что сначала надо решить задачу, а потом уже говорить об этом.

Самый яркий матч чемпионского сезона?

Наверное, с ЦСКА в первом круге. По игре и по эмоциям вспоминается именно эта игра.

Насколько помог свой стадион и «секта», как назвал болельщиков «Спартака» Артем Дзюба?

Болельщики во все времена поддерживали «Спартак» так, как не поддерживают ни одну другую команду в стране, и за это им огромное спасибо. Очень рад, что мы наконец-то их порадовали. А стадион — родной дом, в котором, как известно, и стены помогают, тем более когда это лучшая арена страны. Атмосфера на «Открытие Арене» просто потрясающая!

Были ли такие моменты в сезоне, когда казалось, что вот теперь все рухнет? Как, в частности, пережили болезненные поражения от «Крыльев» и «Ростова»?

Сразу после Самары мы собрались всей командой на дне рождения Боккетти. Посидели вместе, хорошо пообщались, расслабились и сбросили весь груз отрицательных эмоций, что было самым важным в сложившейся ситуации. С «Ростовом» был тот самый день, когда все против тебя, все валится из рук и ничего не получается. Проиграли абсолютно по делу, вчистую, без шансов. Но уже знали, что подобный единичный случай лучше не анализировать, а просто забыть и готовиться к следующим играм, не посыпая голову пеплом. Стали только злее после неудачи, тренировались с повышенным усердием.

Контакт с командой Каррера установил сразу

Начался победный сезон с одной из самых звонких оплеух в истории «Спартака» — поражения в Лиге Европы от киприотов. Это сейчас понятно, что оно в итоге помогло, а тогда какие были ощущения?

Да, теперь можно говорить, что помогло, а тогда белый свет был не мил. Но все в итоге пошло в плюс: команда задумалась, как-то встрепенулась, я бы даже сказал преобразилась. И пошла вперед.

Денис Глушаков и Массимо Каррера Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

В том числе, наверное, и в результате смены тренерского штаба. С Аленичевым легко простились?

С любым человеком, работавшим с тобой бок о бок, расставаться тяжело. Но это футбольная жизнь, тут даже с лучшими друзьями приходится помимо своей воли разъезжаться.

Существовал ли реально пресловутый багаж Дмитрия Анатольевича?

Мне некорректно об этом судить. Да и вообще, кажется, вопрос слишком «перегрет». Любой тренер что-то закладывает в команду, и в будущем это так или иначе сказывается. При том что многое в подходах и в построении игры после прихода Карреры поменялось.

Бердыева в команде ждали?

Когда все вокруг об этом говорят, трудно не обращать внимания. Мы были готовы к любому повороту событий. От футболистов требуется не обсуждать будущего тренера, а побыстрее адаптироваться к тому, кто реально придет в команду.

Каррера поначалу воспринимался как временно исполняющий обязанности. Когда стало понятно, что он — то что надо? Правда ли, что команда просила его оставить?

Каррера создает очень профессиональную атмосферу, это не может не нравиться. Контакт с футболистами возник у него сразу, но главным в футболе всегда остается результат. Когда начинаешь побеждать, чего еще желать? В момент неопределенности с главным тренером руководство клуба интересовалось мнением игроков, и мы действительно поддержали Карреру, потому что начали побеждать и видели перспективу. Какую роль это сыграло в окончательном решении — я, как вы понимаете, не знаю.

Вы работали со многими тренерами. Что отличает итальянца от других?

Сравнивать тренеров — последнее дело для футболиста. Могу сказать только, что в нем есть ярко выраженный дух победителя. И так заряжать эмоциями, как Каррера, мало кто умеет.

У вас с ним были беседы один на один?

Естественно.

Во время них он тоже заряжает эмоциями?

По-разному бывает, это зависит от цели и предмета разговора: когда-то тренер строг, когда-то шутит, когда-то просит донести что-то до команды. Нормальное футбольное общение.

Как вы перенесли многочисленные гастрономические запреты, установленные Каррерой?

Безболезненно. Тут надо понимать, что это не запреты ради запретов и не попытка кого-то на чем-то подловить. Это объективные рекомендации. Никто же не будет контролировать тебя 24 часа в сутки — можно пойти в «Макдоналдс», но как потом ты будешь выглядеть на тренировке с парой килограммов лишнего веса? В «Спартаке» собраны профессионалы, которые полностью доверяют тренерскому штабу и его рекомендациям. Все понимают, что обманешь в итоге не тренера, а самого себя.

В нынешнем Спартаке прогрессируют все

Все сейчас говорят о «Спартаке» как о команде-семье. Можете конкретизировать, как подобная атмосфера в коллективе отражается на действиях профессионалов на поле?

Есть такой подход: я играю, допустим, на фланге и четко выполняю данную мне установку. Но я «в домике»: делаю все от сих до сих, и больше меня не трогайте. А можно биться за каждого партнера, отрабатывать за тех, кто ошибся или просто не успел, даже если это не твоя зона ответственности. В общем, не делить обязанности на свои и чужие, а быть единой командой. В «Спартаке» сейчас именно так. Кстати, и в жизни все готовы помочь друг другу, если возникают какие-то проблемы. Это, наверное, и есть команда-семья.

Футболисты «Спартака» Фото: Александр Вильф / РИА Новости

И с легионерами за пределами поля часто общаетесь?

Часто не получается общаться даже с родными, Москва — это город, убивающий время своими расстояниями и пробками. Но когда собираемся всей командой, деления на русских и легионеров нет. И на сборах общаемся прекрасно.

Мне кажется очень важным то, что в «Спартаке» появился наконец правильный российский костяк: вы, Зобнин, Ребров, Комбаров, Самедов, Джикия. Да и Леонид Федун сказал, что этот костяк перебесился и достиг футбольной зрелости, что и стало одной из главных причин победы. Согласны с ним?

А разве можно не согласиться? Не хочу хвалить ребят, а уж тем более себя самого, но мне кажется, что все мы выросли в футбольном плане, а самое главное — с годами стали мудрее благодаря приобретенному опыту.

При этом многие специалисты, с которыми я беседовал, считают главным вожаком нынешнего «Спартака» именно вас и отмечают, насколько вы прибавили в этом году. Ощущаете себя лидером команды?

Надеюсь, что я один из лидеров. Но не мне об этом судить и давать какие-то оценки. Очень рад, что специалисты так считают, — значит, чего-то стою.

«Один из» — а кто еще?

Ребров, Комбаров, Промес, Попов, Боккетти… У нас много лидеров.

Мог ли воспитанник школы ЦСКА предполагать, что станет спартаковской легендой?

Воспитанник школы ЦСКА — это преувеличение. Я был в ней чуть больше полутора лет. А в той же «Нике» провел целых шесть, там и сформировался как футболист. Кто меня научил играть — точного ответа на этот вопрос нет. Наверное, правильные гены сказались. А в детстве болел именно за «Спартак».

Как считаете, в этом сезоне вы вышли на качественно новый уровень или каким был Глушаков футболистом, таким и остался?

Футбол — не бокс и не теннис. Твой уровень здесь всегда зависит от уровня команды, от партнеров, с которыми взаимодействуешь. В «Спартаке» сейчас подобрался такой коллектив, в котором прогрессируют все.

О Лиге чемпионов уже думаете? С кем играли на «Открытие Арене» в мечтах, а теперь хотите сыграть наяву?

Давайте для начала хотя бы закончим чемпионат России. Потом пройдет Кубок конфедераций, после чего можно будет и о Лиге чемпионов подумать. Выбирать же кого-то бессмысленно: слабых соперников там точно не будет.

До какой стадии турнира «Спартак» способен дойти? Леонид Федун на днях говорил о полуфинале.

Да? Значит, нам будет поставлена именно такая задача (улыбается). Но, повторюсь, пока об этом даже не думал.

В сборную надо верить, иначе ничего не получится

Помнится, на чемпионате Европы во Франции вы в одном интервью сомневались в своей везучести. После нескольких фантастических, а главное решающих ударов по «девяткам» поверили в нее?

Везет всегда сильным. Если тебя свыше награждают такими ударами — значит, ты достойно работал на тренировках.

Денис Глушаков (второй справа) Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Впереди Кубок конфедераций, а потом чемпионат мира. Нашу сборную к фаворитам домашних турниров не относят, а значит, нужно склонять удачу на свою сторону. Есть рецепты, как это сделать?

Главный рецепт, без которого все остальные мертвы, — в команду надо верить. Даже в труднейших ситуациях. У нас же настолько привычно сборную уничтожать — по поводу и без, — что некоторые молодые футболисты приходят в команду с априори пораженческими настроениями, не верят в свои силы. Такого быть не должно. Сейчас у нас амбициозный тренерский штаб, много молодых футболистов, новая страница в истории — поддержите нас! Доверие окрыляет! Возьмем для примера последние 15 минут матча с Бельгией: там были и характер, и рвение, и удача. Наша команда при Станиславе Черчесове из-за травм ни разу не выходила на поле в оптимальном составе, ее потенциал до конца никто не понимает. Впереди месяц работы перед Кубком конфедераций, где мы и поймем, чего стоим. Но для успешного выступления давайте объединимся вокруг сборной.

Я недавно разговаривал с Андреем Аршавиным — он считает, что именно вы можете стать лидером российской команды на предстоящем турнире. Готовы к этой роли?

Я сделаю все возможное, чтобы ее получить. Сборная для меня — такая же мечта детства, как «Спартак». В клубе все начало сбываться, пора и в сборной реализовывать мечты.

Знаю, что вы всегда остаетесь оптимистом. Касается ли это выступления сборной России на Кубке конфедераций?

Давайте будем решать проблемы по мере поступления. Задача номер один — выйти из группы. Потом подумаем, что дальше. Но самое главное — предстоящий турнир должен окончательно сформировать команду, которой предстоит потом биться на чемпионате мира.

Печального опыта больших турниров у нашей сборной накопилось немало. Какие уроки можно и нужно из него вынести?

Шишек мы уже набили предостаточно. Опыта действительно хватает. Но главный урок один: чем больше пашешь, тем лучше получается.

Чего вы вообще ждете от Кубка конфедераций?

Праздника. Нашим болельщикам повезло: к нам приедут звезды мирового футбола, их можно увидеть своими глазами. А по организации, уверен, этот турнир станет одним из лучших.

Кто его главный фаворит, по-вашему?

Давайте дождемся составов команд, после чего и будем анализировать. Но мне лично очень интересно посмотреть на сборную Чили.