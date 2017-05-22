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«Победа "Спартака" глаз не режет»

Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях

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Сергей Семак
Сергей Семак
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В декабре прошлого года Сергей Семак начал самостоятельную тренерскую карьеру. Один из самых уважаемых людей в российском футболе возглавил «Уфу» — середняк чемпионата России. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал о жизни в столице Башкортостана, своем отношении к судьям и объяснил, какие клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) можно считать действительно большими.

Лента.ру: Сергей Богданович, адаптировались к жизни в Уфе?

Семак: Да, я здесь уже почти четыре месяца. Живу в центре города, семью перевез из Санкт-Петербурга. Сначала было, конечно, сложно. Но сейчас все наладилось. К переезду вообще отнесся спокойно, ведь я не раз менял место жительства.

Как скоро к вам приехала семья?

Практически сразу после окончания тренировочных сборов в марте. Кто-то из детей окончил четверть в школе и приехал чуть позже, в конце марта. Но с 1 апреля все дети пошли в школу в Уфе. Было ли тяжело без семьи? Знаете, первые два месяца мы практически полностью провели на сборах, работали на Кипре и в Испании. Времени свободного практически не было — с утра до вечера на работе. Поэтому тосковать было некогда.

Удалось сработаться с командой?

Надеюсь, что да. Мне самому трудно судить. Но верю, что ребятам и тренерскому составу понятны мои требования. Мы с помощниками стараемся не перегружать футболистов собраниями, теорией. Пытаемся работать столько, сколько нужно. Надо понять, на что мы действительно способны.

По сравнению с «Зенитом» масштабы «Уфы» скромнее?

Да, и это видно. Конечно, здесь нет такого размаха, как в Санкт-Петербурге. Клуб, как и сам город, — маленький, однако развивается по мере своих возможностей. И они, к слову, есть. Никаких проблем с финансированием мы пока не испытывали.

У вас богатый опыт работы с такими специалистами, как Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу и Фабио Капелло. Используете их идеи?

У каждого тренера своя команда. Наставник, приходя в коллектив, понимает, куда он попал, какие тут футболисты. Раньше я тоже думал, что все можно перенести из одной команды в другую. Теперь я понимаю, что это возможно только частично. Сначала нужно оценить ситуацию, понять, над чем нужно работать на данном этапе.

То есть универсально концепции у тренера быть не может?

Совершенно верно. Конечно, есть тренеры, которые приезжают в клуб с готовой системой, под которую они требуют футболистов. Но на мой взгляд, сейчас следует заниматься тем, что нужно, а не продвигать свои идеи, которые не всегда уместны.

Российскую футбольную систему пытались подогнать сначала под голландскую, пригласив Гуса Хиддинка, потом под итальянскую — после прихода Фабио Капелло. Ни то, ни другое успеха отечественному футболу не принесло. Можно ли считать это подтверждением вашего тезиса?

Конечно. И раз уж мы заговорили о развитии футбола в стране... Все системы по-своему хороши. Но чтобы понять, что нужно делать в России, в первую очередь предстоит определиться с концепцией детского футбола. Немецкая, голландская, французская системы — все это не так важно. Гораздо важнее, чтобы те, кто занимается с детьми, были профессионалами и любили свою работу. В конце концов, на развитие футбола в России влияет и общество. Оно может как стимулировать к достижению реальных результатов, так и тормозить.

Уфа не вошла в список городов, которые примут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Как считаете, смогла бы столица Башкортостана провести у себя встречи в рамках этих турниров?

Уверен, что да. К экономическому форуму стран, входящих в БРИКС, здесь была создана вся необходимая инфраструктура: аэропорт, гостиницы. Да и сам город хороший. Но кандидатов очень много. Есть много достойных городов, хотя на мой личный взгляд, Саранск несколько выбивается из числа городов-организаторов.

В последних матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) постоянно возникали вопросы к судьям. Об этом говорили и в «Зените», и в «Спартаке». Это нормально, что клубы жалуются на арбитров?

Во время матча эмоции переполняют, поэтому то, что высказывают футболисты судьям на поле — это вполне понятно. Футбол сейчас стал гораздо быстрее, и судьям сложнее ориентироваться. Даже мы, глядя по пять раз на повторы, порой не понимаем, был ли офсайд или фол. А арбитру нужно принимать решение за доли секунды. Ошибки неизбежны. Поэтому я только приветствую введение видеоповторов. Судьям с ними будет проще.

Противники введения видеоповтров ссылаются на то, что их введение нарушит динамику игры.

Я не могу согласиться. У нас в конце матча команды тянут по 1,5-2 минуты, за это время можно успеть посмотреть несколько повторов.

Но если спорный эпизод поизошел в середине матча?

Всегда возникают паузы. Игрок может получить травму и упасть на газон, например. Пока ему оказывают помощь, арбитр вполне успеет посмотреть повтор. К тому же главному судье при нынешних системах коммуникации нет необходимости делать это самому. 15 секунд, которые потребуются на просмотр, явно не нарушат ход матча.

Соответствуют ли российские судьи уровню чемпионата страны?

Конечно, квалификация бывает разной. Но раз уж сам руководитель судейского комитета говорит, что проблема с арбитрами существует, то сомневаться в этом не приходится. Эти вопросы поднимают большие клубы. Что уж говорить о маленьких, таких как «Уфа».

А какие клубы вы считаете большими?

Все московские клубы, «Зенит», «Рубин», «Краснодар». Это коллективы, располагающие ресурсами, влиянием.

Вам, бывшему игроку ЦСКА и «Зенита», не режет глаз победа «Спартака» в нынешнем сезоне?

Нет, нисколько. Я считаю, что победы незаслуженными не могут быть по определению. «Спартак» и его главный тренер Массимо Каррера определенно заслужили чемпионский титул, с чем я их и поздравляю. Часто вспоминают так называемый багаж Дмитрия Аленичева, на котором красно-белые «доехали» до чемпионства, но мне трудно судить, насколько это повлияло на итоговый результат. Нужно быть внутри команды, чтобы понять это.

За годы футбольной карьеры вы жили в Москве, Париже, Казани, Санкт-Петербурге, теперь обосновались в Уфе. Какой фразой можете описать каждый из городов?

Москва — огромный мегаполис со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами, все их знают. Париж остался в памяти как город любви и столица романтики. Казань — многокультурный город, который сейчас выдвигается на ведущие роли в спортивном плане. Питер... Северная Венеция! А Уфа удивила тем, что люди здесь крайне открытые и отзывчивые.

Беседовал Евгений Бакин

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