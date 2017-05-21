«Нам нужно побеждать, а не оглядываться на "Зенит"»

Последний тур российской премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «Анжи», а «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом», решит судьбу второй путевки в Лигу чемпионов. Защитник красно-синих Кирилл Набабкин перед решающим матчем дал интервью «Ленте.ру», рассказав о соперничестве с «Зенитом», поражении от «Спартака» и многом другом.

«Лента.ру»: Проигранное в конце апреля дерби со «Спартаком», судя по всему, в хорошем смысле задело ребят, потому что вслед за этим армейцы уверенно победили «Амкар», «Арсенал» и «Рубин»…

Набакин: И все равно после поражения от «Спартака» до сих пор остается неприятный осадок. Забей мы первыми — встреча могла сложиться совсем по-другому. К сожалению, сделать этого не удалось. Обидно, ведь дерби обычно случается только два раза в год, проигрывать принципиальному сопернику никогда не хочется, тем более если по игре ты этого не заслуживаешь. В следующий раз, уверен, победа будет за нами.

Но согласен, тот матч нас сильно подхлестнул. Считаю, мы очень уверенно выглядели в Перми и в Казани, где всегда трудно играть. Да и с тульским «Арсеналом» провели встречу очень собранно и уверенно, добившись заслуженной крупной победы.

Исход борьбы за второе место решит последний, 30-й тур премьер-лиги. ЦСКА по силам добиться поставленной цели?

Конечно. После поражения от «Спартака» Виктор Михайлович Гончаренко сразу сказал, что теперь задача — выиграть четыре игры из четырех. Я, если честно, даже особо не следил, с кем и как играет все эти туры «Зенит», какой у него календарь. В первую очередь нужно побеждать самим.

Виктор Гончаренко Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В целом есть ощущение, что сезон мог сложиться удачнее?

Да, ведь когда идешь с отрывом на первом месте, у тебя все в порядке, но если приходится догонять, всегда задумываешься, что где-то потерял очки, не выиграл в тех матчах, в которых нужно было побеждать. Так что с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон — но только после того, как выполним задачу на этот.

«Зенит», заочный соперник армейцев в борьбе за Лигу чемпионов, по общему мнению, выступил не так хорошо, как мог бы. А ведь именно питерцев, наряду с ПФК ЦСКА, называли осенью главными претендентами на титул. Как думаете, почему сине-бело-голубых в последнее время лихорадит?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в команде, только так можно понять, что происходит. Пусть лучше руководство клуба и тренеры думают, что пошло не так. Со стороны мне, конечно, удивительно, что «Зенит» играет не столь ярко в этом сезоне, в предыдущие годы питерцы смотрелись, на мой взгляд, гораздо лучше.

Армейцы нынешней весной перешли на тактическую схему 3-5-2. Каковы ее нюансы? Вы в ней чувствуете себя комфортно?

Действительно, тактика поменялась, мы стали играть в три центральных. Крайние защитники теперь действуют при обороне именно как защитники, а при атаке — как полузащитники или даже фланговые нападающие. Мне эта схема нравится, потому что требует, в том числе и от моего амплуа, игры в атакующий футбол. Это вполне оправданно, кроме того, уже многие команды перешли на такую схему. Думаю, мы в ПФК ЦСКА полностью к ней адаптировались, теперь остается только улучшать взаимодействие.

В чем «фишка» этой тактики?

Многие видят главное достоинство схемы 3-5-2 в том, что при правильной игре сложнее взломать оборону команды. Другие, напротив, перешли на эту формацию, чтобы больше атаковать Я считаю, что при той вариации тактики, которую использует Виктор Михайлович, у нас соблюдаются оба момента: нам легче и обороняться, и играть впереди.

В ряде весенних матчей ПФК ЦСКА особенно не хватало Алана Дзагоева, получившего неприятную травму в расположении национальной сборной.

Дзага — очень ценный игрок, от его действий в центре поля у нас многое зависит. Вообще, в этом сезоне у нас было немало кадровых потерь, но команда в любом случае должна продолжать играть и добиваться побед.

Алан Дзагоев Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сезон для ЦСКА завершается матчем с «Анжи». Каков настрой на эту игру?

Это последний и в какой-то степени самый важный шаг, потому что именно от исхода этой встречи зависит итоговое распределение мест. «Анжи» — неплохая команда, способная перестраиваться по ходу матча в зависимости от игры соперника, от счета. В футбольном плане в Махачкале многое поменялось в последние годы, но в любом составе коллектив иногда выдает качественные матчи. «Анжи» обезопасил себя от прямого вылета, но рискует попасть в стыковые игры, хотя на фоне непосредственных конкурентов смотрится достаточно уверенно. Нам будет непросто, но таких соперников мы обязаны побеждать.

За сто семьдесят с лишним матчей за ПФК ЦСКА вы сумели отличиться трижды, и один этих мячей отправился как раз в сетку ворот «Анжи».

Я хорошо помню ту игру. Забил в первом тайме с паса Ахмеда Мусы, когда Алан Дзагоев классно пропустил на меня мяч, поскольку я находился в лучшей позиции. Но во второй половине игра поменялась, повернулась в другую сторону. Закончили 1:1, потеряв два очка.

Возвращаясь к голам — все три своих мяча вы забили в 2015-м году. Когда ждать следующей серии? Может, в нынешнем, 2017-м?

Я бы хотел, чтобы это происходило в каждой игре (смеется). Но, к сожалению, получается гораздо реже. Посмотрим.

Интервью с Кириллом Набабкиным и другие интересные материалы вы можете прочитать в официальной программке ПФК ЦСКА к матчу с «Анжи».