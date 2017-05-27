Кержаков объяснил победу «Спартака» в чемпионате России

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что победа московского «Спартака» в Российской футбольной премьер-лиге стала возможной благодаря характеру тренера Массимо Карреры. Слова спортсмена приводит «Советский спорт».

«Наверное, у него менталитет победителя. Видно, что он может повести за собой, объединить коллектив. Создать характер. В отличие от нас, они в этом году переламывали неудачные матчи. Воля и целеустремленность», — рассказал Кержаков, также отметив игру нападающего красно-белых Квинси Промеса.

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«Все говорят о Фернандо, но ведь это Промес порой в одиночку отодвигал игру от своих ворот, цеплялся, создавал момент из ничего и забивал. У "Зенита" и ЦСКА такого игрока не нашлось», — подчеркнул нападающий.

22 мая Каррера был признан лучшим тренером сезона. Лучшим игроком сезона стал капитан красно-белых Денис Глушаков.

«Спартак» под руководством итальянского специалиста выиграл чемпионат РФПЛ в сезоне-2016/17. Итальянец принял клуб после увольнения Дмитрия Аленичева, покинувшего пост в августе 2016-го.