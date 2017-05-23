Карпин связал чемпионство «Спартака» со слабостью соперников

Бывший главный тренер московского «Спартака »Валерий Карпин связал победу команды в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) со слабостью соперников. Его слова во вторник, 23 мая, приводит «Советский Спорт».

«Мне кажется, что за последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Были все предпосылки, что "Спартак" может доминировать в этом сезоне. Его главные конкуренты — "Зенит" и ЦСКА — понесли серьезные потери в этом сезоне. У ЦСКА это Еременко и Муса, у "Зенита" — Халк, Гарай и Витсель. Опять же, давайте спокойно посмотрим на следующий сезон и будем делать выводы», — заявил Карпин.

«Спартак» завершил чемпионат на первом месте и в следующем сезоне выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Красно-белые под руководством итальянского тренера Массимо Карреры набрали 69 очков в 30 турах. Вторым финишировал ЦСКА, третьим — «Зенит».

Карпин возглавлял «Спартак» с коротким перерывом с 2009 по 2014 год. За это время он дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата России (2009, 2012).

