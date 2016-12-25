Карпин назвал полузащитника ЦСКА лучшим в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин назвал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума лучшим игроком на этой позиции в 2016 году. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com» в воскресенье, 25 декабря.

«Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу. Причем играл швед, как в опорной зоне, так и выше», — заявил Карпин.

Специалист подчеркнул, что «несмотря на не лучшее время для "армейцев", Вернблум весь год отыграл прилично».

Шведский полузащитник в первой половине сезона 2016/2017 провел 21 матч в составе ЦСКА, в каждом он выходил на поле в стартовом составе. Вернблум стал автором одной голевой передачи.

В таблице Российской футбольной Премьер-лиги ЦСКА занимает третье место. После 17 туров клуб набрал 32 очка. Команда одержала девять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела три поражения.