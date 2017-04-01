Карпин рассказал о безразличии людей к сборной России по футболу

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ», бывший футболист сборной России Валерий Карпин рассказал о безразличии людей к российской национальной команде. Об этом сообщает «Советский спорт» в субботу, 1 апреля.

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«Самое страшное, что происходит вокруг сборной, — отсутствие каких-либо эмоций. Одно дело, если бы был негатив, это говорит о том, что людям все-таки не все равно. Сейчас наблюдается полное безразличие народа к сборной России, и это гораздо страшнее критики», — рассказал Карпин.

Он также отметил, что не может оценивать игру команды, так как для этого нужно находиться внутри коллектива.

Команда Станислава Черчесова в марте провела две товарищеские встречи. В Краснодаре россияне со счетом 0:2 проиграли сборной Кот-д’Ивуара, а в Сочи разошлись миром (3:3) с бельгийцами.