Сборная России ушла от поражения в матче с Бельгией

Футбольная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 28 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 3:3. Первый мяч на третьей минуте забили россияне, отличился защитник Виктор Васин.

Бельгийцы отыгрались спустя 14 минут, когда пенальти реализовал атакующий хавбек английского «Эвертона» Кевин Миральяс. На 42-й и 45-й минутах по мячу забил нападающий английского «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке.

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Во втором тайме (на 74-й минуте) отличился полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук, вышедший на замену за несколько минут до гола. Окончательный счет установил Александр Бухаров, поразивший ворота Симона Миньоле в добавленное арбитром время.

24 марта россияне проиграли в товарищеском матче сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. После матча болельщики освистали российских игроков и скандировали в их адрес «Позор! Позор!».