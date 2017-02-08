Бывший футболист сборной России рассказал о работе на «Матч ТВ» за бензин

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов, ныне входящий в тренерский штаб тульского «Арсенала», рассказал об опыте работы экспертом телеканала «Матч ТВ». Его слова в среду, 8 февраля, приводит «Чемпионат.com».

«Не могу сказать, что я именно работал экспертом на "Матч ТВ". Мне просто нравилось общаться с людьми, испытывать новые эмоции. Например, работа в прямом эфире — это как играть в футбол при полных трибунах, у тебя нет права на ошибку. Испытываешь драйв! Поэтому я приезжал на съемки практически бесплатно, буквально за бензин», — заявил Семшов.

Он выступал в роли футбольного эксперта также, как и ряд других бывших игроков сборной России: Дмитрий Булыкин, Александр Мостовой, Валерий Карпин и другие.

38-летний Семшов завершил карьеру в феврале 2015 года. Его последним клубом были самарские «Крылья Советов». Дольше всего хавбек выступал за московское «Торпедо», в составе которого провел 216 матчей и забил 54 мяча. Кроме того, в его активе 57 матчей и три гола за сборную России. Полузащитник выступал за национальную команду с 2002 по 2012 год и вместе с ней стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.