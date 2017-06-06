Сборная России лишилась еще одного футболиста перед Кубком конфедераций

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций-2017 из-за травмы. Об этом сообщает Twitter российской национальной команды.

Утром во вторник, 6 июня, игрок прошел медобследование в Москве. По итогам МРТ у Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

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В среду, 7 июня, футболист отправится в клинику Вилла Стюарт в Риме, где его проконсультирует профессор Мариани. После этого будет определена дальнейшая тактика лечения. Сроки восстановления игрока не называются.

Зобнин получил травму во время товарищеского матча с командой Венгрии (3:0).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Ранее из-за травм сборная России лишилась Артема Дзюбы, Алана Дзагоева и Марио Фернандеса.