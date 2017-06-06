Мутко прокомментировал травму Зобнина

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о травме полузащитника национальной команды Романа Зобнина. Слова функционера приводит «Р-Спорт».

«Травма Зобнина — большая беда для нас. Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен. Будем надеяться, по прибытии сделаем все возможное. Будем надеяться, что господь нам поможет. Жалко, конечно. Хочется его поддержать, сезон фантастический у него, объемы огромные делает. Будем надеяться, что все хорошо, но предварительно пока информация тревожная», — сказал Мутко.

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В первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России травму получил хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин. У него подозрение на повреждение связок колена.

Встреча прошла в понедельник в Будапеште и завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.