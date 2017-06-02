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В принадлежащем вратарю «Зенита» здании обнаружили подпольное казино

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Вячеслав Малафеев
Вячеслав Малафеев

Петербургская полиция обнаружила нелегальное казино в помещении, принадлежащем бывшему вратарю «Зенита» и сборной России по футболу Вячеславу Малафееву. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает «Фонтанка».

Накануне оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу при поддержке сотрудников СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования) вошли в помещение, расположенное на Корпусной улице. В казино были задержаны три крупье, два охранника и пять игроков. Конфискованы 24 игровых автомата, пять покерных столов и одна рулетка. В кассе обнаружен миллион рублей.

Малафеев прибыл на место происшествия и дал объяснения.

Голкипер на протяжении всей профессиональной карьеры (с 1996 по 2017 год) выступал за петербургский «Зенит». Малафеев — четырехкратный чемпион России, трижды завоевывал Кубок России. В составе сине-бело-голубых также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сборную России провел 29 матчей в период с 2003 по 2012 год, стал бронзовым призером Евро-2008.

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