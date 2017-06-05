Слуцкий назвал себя новым футбольным проектом Абрамовича

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, назвал себя футбольным проектам миллиардера Романа Абрамовича. Слова тренера приводит BBC World Service.

«Абрамович — мой друг, он старается помочь мне. Я учил английский язык, посмотрел много футбольный матчей не только в английской премьер-лиге, но и в первом и втором дивизионах. Абрамович много инвестирует в российский футбол, а сейчас его футбольный проект — это я», — сказал Слуцкий.

Ранее в понедельник сообщалось, что 46-летний российский специалист возглавит клуб английского чемпионшипа «Халл Сити». Соглашение будет подписано на два года.

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА. Он проработал в московском клубе с 2009 по 2016 год, завоевав с командой семь трофеев. Тренер ушел в отставку в декабре 2016 года.