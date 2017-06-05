СМИ назвали новый клуб Леонида Слуцкого

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавит английский клуб «Халл Сити». Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, стороны согласовали все условия контракта. Соглашение будет рассчитано на два года. Отмечается, что о назначении Слуцкого главным тренером «Халл Сити» будет объявлено на следующей неделе.

В сезоне-2016/17 «Халл Сити» вылетел из английской премьер-лиги и будет выступать в чемпионшипе (второй по силе английский дивизион). Перед 46-летним россиянином будет поставлена задача по возвращению в АПЛ.

13 мая The Times назвала Слуцкого кандидатом на пост тренера английского «Уотфорда».

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА. Он проработал в московском клубе с 2009 по 2016 год, завоевав с командой семь трофеев. Тренер ушел в отставку в декабре 2016 года.